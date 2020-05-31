Космос
РИА НовостиCrew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
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США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.
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В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий
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Совещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня.
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Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
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Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
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Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
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Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
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Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»
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Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
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Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
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США объявят движение «Антифа» террористической организацией
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В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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