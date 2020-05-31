Космос

РИА НовостиРИА НовостиCrew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
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