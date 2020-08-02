Космос
Газета.RuКорабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Сайт NASA ведет прямую трансляцию. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.
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Политика
Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Музыка
Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Российская музыкальна группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение».
Lenta.ru 00:01
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Происшествия
За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек
За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 01:11
Политика
Лукашенко о задержанных в Белоруссии гражданах РФ: «Это первая группа»
Минск, 1 августа 2020, 20:30 — REGNUM Более 30 граждан Российской Федерации, задержанных на днях в Белоруссии, являются представителями первой запланированной для заброски в страну группы.
REGNUM вчера в 13:30
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству страны проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
Страна Советов on-line вчера в 13:08
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал 31 июля в 11:23
Общество
Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:38
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело вчера в 05:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Футбол
Форвард «Лацио» Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»
Нападающий римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле выиграл "Золотую бутсу" по итогам нынешнего сезона.
Газета.Ru вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН вчера в 13:49
Наука
Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае
Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Адель поразила подписчиков облегающей кофтой и черными лосинами
Народные новости 00:06
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Космос
Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года
Как сообщил Роскосмос, в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, в конце 2021 года «состоится пуск с участием двух туристов», их имена будут названы в начале 2021 года.
Взгляд.ру вчера в 17:30
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
News.ru вчера в 08:59