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Crew Dragon приводнился у побережья США

Американский космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США в 21:48 мск.В источнике
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ТАСС

Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой для США за последние 45 лет посадкой на воду

ТАСС15:25
Российская газета

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Российская газета15:03
РИА Новости

Crew Dragon приводнился у побережья Флориды

РИА Новости14:49
Взгляд.ру

Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

Взгляд.ру15:16
Вести.Ru

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Вести.Ru15:06
RT на русском

Трамп прокомментировал приводнение Crew Dragon

RT на русском15:25
ИА Красная Весна

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе

ИА Красная Весна15:11

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ru14:29
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газета15:15

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru09:26
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна03:30
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