Космос

РИА НовостиРИА НовостиCrew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Crew Dragon состыковался с МКС. Смотрим и обсуждаем

Дождь11:50

Раскрыт план работы экипажа Crew Dragon на МКС

Lenta.ru16:33

Астронавты с Crew Dragon перешли на МКС

НТВ13:26

Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Междунарожной космической станции

Эхо Москвы15:02

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

РИА Новости13:58

Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

ФАН10:37

Фотоистория успеха Илона Маска: романы, космос, Tesla и много детей

Московский Комсомолец14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Технологии

Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен

Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».
Ferra 09:29
Космос

«Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

Российские космонавты в будущем могут начать летать на Международную космическую станцию на кораблях компании SpaceX Илона Маска.
РБК 06:25
297
Общество

ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

В процедуру голосования по внесению поправок в Конституцию могут быть внесены дополнительные изменения, следует из проекта постановления Центризбиркома (есть у РБК).
РБК вчера в 12:18
22
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,5K
Политика

Жириновский считает, что протесты в США закончатся революцией

Жириновский считает, что Америка стоит на пороге революции. При этом сам он предлагае придать процессу интенсивности.
РЕН ТВ 21:07
18
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
54
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
181
Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
6
Здоровье

Главврачу республиканской больницы в Улан-Удэ объявили выговор

Приказом министерства здравоохранения Бурятии принято решение о наказании – вынесении дисциплинарного взыскания главному врачу республиканской больницы Игорю Шпак в виде выговора.
Байкал-Daily 22:06
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Политика

Глава Приморья назначил в правительство новые кадры

Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
REGNUM 21:50
1
Происшествия

На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах

Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM 04:44
4
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
484
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
115
Космос

Солнечное гало наблюдали жители в разных частях Подмосковья

Эксперт утверждает, что для того чтобы наблюдать солнечное гало, не нужны специальные приспособления.
Подмосковье Сегодня 29 мая в 08:21
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1,3K
Технологии

Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом от смартфона

Перчатки снижают риск заражения новой коронавирусной инфекцией от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона.
Мойка78 20:14
5
Футбол

Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
270
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
1,2K
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1,1K
Общество

Использовать средства маткапитала граждане РФ смогут без помощи банков

Москва, 1 июня 2020, 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков.
REGNUM 22:11
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Газета.Ru вчера в 23:21
16
Политика

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
1
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
376
Политика

«Гознак» назвал неправомерным арест партии банкнот для Ливии

"Гознак" счел нарушением норм международного права инцидент с задержанием Мальтой партии банкнот, которые предприятие изготовило для Центрального банка Ливии в Тобруке.
Политика Сегодня вчера в 13:47
6
Общество

Попова перечислила правила пляжного отдыха

Известия 04:56
2,4K
Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
4
Армия и оружие

СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Вечерний курьер 02:34
55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное