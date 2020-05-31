Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту корабля, запущенного накануне, находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС

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