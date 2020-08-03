Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.

Футбол «Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Политика Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. 469

Общество ВОЗ продлила режим ЧС в связи с пандемией коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на очередные три месяца.

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