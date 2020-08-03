Космос

REGNUMREGNUMКосмический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Илон Маск
Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.
— Илон Маск, американский инженерКомсомольская правда 17:44

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