Космос
REGNUMКосмический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.
— Илон Маск, американский инженерКомсомольская правда 17:44
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Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны
Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.
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В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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