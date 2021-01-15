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Говорит Москва
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Crocus Group Агаларова получила контракт на аэропорт «Роскосмоса» за 28 млрд руб

«Крокус» получил контракт без конкурса, в качестве единственного поставщика, передаёт РБК. В «Роскосмосе» сообщили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развёртывания работ».В источнике
Общественная служба новостей
Моллы.Ru
РБК
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RuNews24.ru
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РБК

«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

За аренду площадей и оборудование Crocus Group без конкурса получил контракты примерно на 2 млрд руб. В то же время бизнес Crocus Group серьезно пострадал из-за коронавирусных ограничений, Агаларов оценивал общие потери группы в 4 млрд руб. В 2013 году Crocus Group вела переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, но проект не состоялся.
РБК22:30
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RuNews24.ru

«Крокус» Агаларова и аэропорт «Роскосмоса» подписали контракт на 28 млрд рублей

RuNews24.ru02:41
Общественная служба новостей

Crocus Group получила контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный

Общественная служба новостей02:19
РБК

«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

РБК22:30
Компания

Crocus Group поучаствует в строительстве аэропорта «Роскосмоса»

Компания00:44
Forbes

«Крокус» Агаларова построит аэропорт на космодроме «Восточный» за 28 млрд рублей

Forbes23:56
Говорит Москва

Crocus Group Агаларова получила контракт на аэропорт «Роскосмоса» за 28 млрд руб

Говорит Москва22:56
Коммерсантъ

Crocus Group получила контракт на аэропорт на космодроме Восточный

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