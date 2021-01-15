Crocus Group Агаларова получила контракт на аэропорт «Роскосмоса» за 28 млрд руб
«Крокус» получил контракт без конкурса, в качестве единственного поставщика, передаёт РБК. В «Роскосмосе» сообщили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развёртывания работ».В источнике
С чего всё началось
«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд
За аренду площадей и оборудование Crocus Group без конкурса получил контракты примерно на 2 млрд руб. В то же время бизнес Crocus Group серьезно пострадал из-за коронавирусных ограничений, Агаларов оценивал общие потери группы в 4 млрд руб. В 2013 году Crocus Group вела переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, но проект не состоялся.
РБК22:30
Подробнее о событии
Crocus Group получила контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный
Общественная служба новостей02:19