За аренду площадей и оборудование Crocus Group без конкурса получил контракты примерно на 2 млрд руб. В то же время бизнес Crocus Group серьезно пострадал из-за коронавирусных ограничений, Агаларов оценивал общие потери группы в 4 млрд руб. В 2013 году Crocus Group вела переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, но проект не состоялся.

РБК 22:30