Лига чемпионов
Чемпионат«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:13, Ашберн
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Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
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На Украине сделали громкое заявление о том, что страна сможет справиться без транзита газа с Россией.
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РИА Новости 22:02
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ФедералПресс 21:29
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Общество
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Народные новости 03:48
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
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РИА Новости 17:52
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Тодд Филлипс рассказал о судьбе соседки Джокера
Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал, что случилось с Софи, которая была соседкой главного героя Артура Флека.
Мойка78 16:03
Здоровье
В Благовещенской поликлинике медсестры работают «техподдержкой»
В Благовещенской поликлинике медсестрам приходится подрабатывать «техподдержкой».
ИА Порт Амур 20:02
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
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Азербайджан вручил ноту протеста послу России
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Lenta.ru 21:53
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РБК вчера в 23:00
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ГЛАС.RU вчера в 08:54
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Половина россиян хотят вернуть смертную казнь
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Врач-психиатр дал советы для защиты мозга от возрастных болезней
Американский врач-психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга.
Ugpressa.ru вчера в 03:24