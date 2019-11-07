Лига чемпионов
Чемпионат«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
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Мойка78 вчера в 21:55
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Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Здоровье
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Rambler News Service вчера в 11:09
Авто
Российский авторынок в октябре резко упал
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Ugpressa.ru 00:10
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Российская газета 05:24
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности начать диалог с Россией по вопросам разоружения, однако он полагает, что альянс должен вести разговор Москвой с твердых позиций.
ТК Звезда 07:05
Футбол
Венгер может возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию».
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Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
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В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
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Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
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Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
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Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
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