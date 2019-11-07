Лига чемпионов
Sport24.ruСон посвятил травмированному Гомешу свой гол в Лиге чемпионов
Английский клуб победил со счетом 4:0, а два гола из четырех забил хавбек Сон Хын Мин. После одного из мячей южнокореец соединил руки в молитвенном жесте. Таким образом он снова извинился перед хавбеком «Эвертона» Андре Гомешем, который получил серьезную травму в матче АПЛ с участием Сона.
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Отныне спортивный объект будет называться «Ак Барс Банк Арена» На стадионе «Казань Арена» сегодня прошло подписание соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
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BFM.ru 02:35
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В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47