Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Шоу-бизнес Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Происшествия Экс-мэр Владивостока стал фигурантом еще одного дела, сообщил источник Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по материалам антимонопольной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Происшествия В России задержаны 16 кредитных мошенников Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Происшествия В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Политика Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Транспорт На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.

Общество Мошенники нашли новый способ кражи данных клиентов банка Преступники нашли новый метод кражи денег с карт и данных клиентов банка.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Авто Электрический Ford Mustang Lithium удивил «механикой» Интересно, что роль трансмиссии играет не одно - или двухступенчатый редуктор, а шестискоростная "механика" Getrag MT 82, модифицированная тюнинг-фирмой Calimer Transmissions.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Политика «Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.