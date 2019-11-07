Лига чемпионов
Чемпионат«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль.
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«Последние несколько дней были очень сложными для меня». Сон Хын Мин — о матче с «Црвеной Звездой»
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