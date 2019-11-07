Лига чемпионов
Чемпионат«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
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Политика
Иран начал обогащение урана в Фордо
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Коммерсантъ 16:28
Общество
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Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Экономика
ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
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Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
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Lenta.ru 07:42
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В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
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Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
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Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
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Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
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Газета.Ru 13:16