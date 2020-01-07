Кино
Газета.RuCтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney. Об этом сообщает портал Boxofficemojo. Отмечается, что сборы анимационной ленты перевалили за $1,325 млрд.
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Гаджеты
Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700
Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Гаджеты
Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном
К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Наука
Физики усомнились в существовании «частицы ангела»
В результате специалисты пришли к выводу, что их свойство, ранее считавшимся подтверждением существования «частицы ангела», на самом деле никак с этим не связано.
Теннис
Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Происшествия
Австралийские летчики показали полет в багровом от пожаров небе
Пресс-служба австралийский Королевских ВВС опубликовала 5 января видео полета транспортного самолета по району, охваченному лесными пожарами.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Спорт
Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Футбол
«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии
Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Здоровье
Лидера «Единой России» заинтересовали места в психоневрологическом интернате
Директор ПНИ Валентина Мочалова на ПДС в г. Вольске рассказала, что численность сотрудников и обслуживающего персонала интерната составляет 300 человек, а в трех отделениях созданы условия, максимально приближенные к домашним, что особенно важно для одиноких людей.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз
Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания.