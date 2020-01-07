Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney. Об этом сообщает портал Boxofficemojo. Отмечается, что сборы анимационной ленты перевалили за $1,325 млрд.

Происшествия Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Фигурное катание Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.

Гаджеты Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Наука Физики усомнились в существовании «частицы ангела» В результате специалисты пришли к выводу, что их свойство, ранее считавшимся подтверждением существования «частицы ангела», на самом деле никак с этим не связано.

Теннис Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Футбол «Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.