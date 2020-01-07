Кино

Газета.RuГазета.RuCтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney. Об этом сообщает портал Boxofficemojo. Отмечается, что сборы анимационной ленты перевалили за $1,325 млрд.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

«Холодное сердце — 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

REGNUM00:46

Мультфильм «Холодное сердце-2» побил рекорды по кассовым сборам

Летидорвчера в 14:54

Назван самый кассовый мультфильм в истории

RT на русском00:18

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Известиявчера в 23:54

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Газета.Ruвчера в 23:49

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру00:33

«Холодное сердце 2»: стоит идти на него в кино или лучше не надо

ОК!04 января в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Sport24.ru 05 января в 12:52
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Гаджеты

Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700

Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
iXBT.com вчера в 10:18
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Sports.ru вчера в 13:40
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 вчера в 20:27
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru вчера в 15:00
Гаджеты

Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном

К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
iXBT.com вчера в 15:26
Наука

Физики усомнились в существовании «частицы ангела»

В результате специалисты пришли к выводу, что их свойство, ранее считавшимся подтверждением существования «частицы ангела», на самом деле никак с этим не связано.
МедиаПоток 04 января в 05:31
Теннис

Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
REGNUM 00:37
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Происшествия

Австралийские летчики показали полет в багровом от пожаров небе

Пресс-служба австралийский Королевских ВВС опубликовала 5 января видео полета транспортного самолета по району, охваченному лесными пожарами.
Известия вчера в 23:45
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
РБК вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
StarHit.ru 05 января в 16:00
Спорт

Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ

Газета.Ru вчера в 11:27
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Автоновости дня 04 января в 09:44
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 05 января в 01:27
Футбол

«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 17:24
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК 05 января в 23:41
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Коммерсантъ 05 января в 14:31
Здоровье

Лидера «Единой России» заинтересовали места в психоневрологическом интернате

Директор ПНИ Валентина Мочалова на ПДС в г. Вольске рассказала, что численность сотрудников и обслуживающего персонала интерната составляет 300 человек, а в трех отделениях созданы условия, максимально приближенные к домашним, что особенно важно для одиноких людей.
Вольск.ру 00:30
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз

Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания.
ТК Звезда вчера в 01:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное