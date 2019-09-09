Футбол
Газета.RuCтало известно, куда может перейти датчанин Эриксен
Если до декабря новое соглашение не будет подписано, то уже в январе датчанин сможет вести переговоры с любым клубом в качестве свободного агента. Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года после того, как перешел из амстердамского "Аякса" за 13,5 миллиона евро.
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Армия и оружие
Россиян заметили в форме венесуэльской армии
Россиян заметили в военном форте Тиуна в Каракасе в форме вооруженных сил Венесуэлы.
Lenta.ru 08:40
Хоккей
«СЭ»: форвард «Нью-Джерси» Заха перейдет в «Авангард»
По информации «Спорт-Экспресса», 22-летний форвард перейдет в «Авангард».
Sports.ru 08:34
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 06:43
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru вчера в 04:34
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Политика
Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»
Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Политика
Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
RT на русском 04:06
Энергетика
Молдавия выбила скидку на российский газ
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября.
Lenta.ru 08:57
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Общество
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Политика
ЦИК обнародовала предварительные итоги выборов в Севастополе
Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Севастополя среди партий.
РИА Новости Крым 03:32
Общество
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Происшествия
Душевнобольная женщина «заминировала» дом президента Словакии
В Словакии душевнобольная женщина сообщила в полицию о том, что она якобы заложила взрывное устройство у дома президента страны Зузаны Чапутовой.
РЕН ТВ вчера в 18:00
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Футбол
«Интер» не намерен отпускать Шкриньяра в «Манчестер Сити»
Несмотря на интерес «Сити», в клубе намерены отклонить все предложения, даже если английский клуб будет готов заплатить прописанные в контракте 60 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 06:12
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Экономика
Моор представил Тюменский нефтегазовый форум в Москве
Напомним, Х Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени с 17 по 19 сентября, мероприятие соберет более 2 тысяч экспертов, представителей федеральных властей, руководителей компаний ТЭК.
Правда УрФО 07:23
Политика
Евросоюз не признает выборы в Крыму
После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Здоровье
Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз
Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.
Медпульс 02:48
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Актриса назвала девочку "дикой кошкой".
Экспресс газета 08:06
Общество
Названы города России с самыми красивыми женщинами
Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20