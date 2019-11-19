Политика

Lenta.ruLenta.ruCтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки. Об этом со ссылкой на иностранных наемников сообщает The Moscow Times.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Африканские частные военные компании потеряли контракты на работу в Мозамбике из-за российской компании «Вагнер», которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщает
 The Moscow Times.
Дождь10:33

Подробнее о событии

Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами

Взгляд.ру13:09

СМИ: тела первых погибших в Мозамбике бойцов ЧВК «Вагнер» доставлены во Владимирскую область

Znak.com12:25

The Moscow Times: Африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера»

Эхо Москвы14:00

СМИ: Частные военные компании потеряли контракты в Африке из-за «российских наемников»

Росбалт11:15

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Lenta.ru11:10

The Moscow Times: африканские военные компании потеряли контракты из-за ЧВК «Вагнер»

Дождь10:33

The Moscow Times: африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера»

Новая газета08:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Армия и оружие

Израильские истребители нанесли ракетные удары по Дамаску

Сегодня утром израильские истребители, находясь в районе сирийско-ливанской границы, нанесли по территории Международного аэропорта Дамаска серию воздушных ударов.
Avia.pro 02:24
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Вести.Ru 08:50
Общество

Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет

Lenta.ru 12:41
Армия и оружие

Россия представила на выставке в Дубае системы противодействия БЛА

Михеев заявил, что Рособоронэкспорт предложил ближневосточным и североафриканским партнерам радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия.
ТК Звезда вчера в 05:58
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Путешествия

АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос

Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 05:49
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Политика

Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией

Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:25
Футбол

«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:49
Кино

Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel

Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
iReactor вчера в 22:48
Происшествия

МВД назвало сумму ущерба от коррупции в России

За восемь месяцев 2019 года в стране было совершено более 15 тысяч преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 6,5 тысяч человек За восемь месяцев текущего года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России составил около 102 миллиардов рублей, говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете «Полиция России».
Союзное Вече вчера в 05:15
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru 04:48
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Политика

Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
РИА Новости 14:02
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости 09:12
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме

Вести.Ru 14:49
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Кино

Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»

Культуромания 00:42
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Футбол

Нобель: «Есть договоренность — „Локомотив“ не будет препятствовать отъезду Ал. Миранчука в Европу»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске подкаста Sport24 поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
Sport24.ru 13:58
Авто

В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти

Новые автомобили 04:19
Наука

Новые нормы поведения эффективнее приживаются в соцсетях

Международная группа исследователей показала, что новые нормы поведения в социальных сетях распространяются намного эффективнее, чем в сообществах с офлайн-общением.
Индикатор 10:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM вчера в 04:23
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Армия и оружие

Эстонские министры поспорили о «плане Б» по защите от России

Эстонский министр, которого цитирует газета Iltalehti, отметил, что Россия всегда была угрозой для Эстонии, и призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, "что бы вновь не возникла Российская империя".
Интерфакс 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мозамбик
Государство
Государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским океаном на востоке, граничит с Танзанией на севере, Малави и Замбией - на северо-западе, Зимбабве - на западе с Эсватини и ЮАР - на юге. Государство-участник Содружества Наций, Содружества португалоязычных стран и стран АКТ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное