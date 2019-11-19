с чего всё началось

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки. Об этом со ссылкой на иностранных наемников сообщает The Moscow Times.

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Армия и оружие Россия представила на выставке в Дубае системы противодействия БЛА Михеев заявил, что Рособоронэкспорт предложил ближневосточным и североафриканским партнерам радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия.

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