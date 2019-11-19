Политика
Lenta.ruCтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки. Об этом со ссылкой на иностранных наемников сообщает The Moscow Times.
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Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Футбол
«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды.
Общество
МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид
Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Нам предлагали с Бедняковым вести корпоративы, а он отказывается»
Андрей Бедняков признался, что ему не нравится Регина Тодоренко, и он старается не сталкиваться с коллегой даже несмотря на выгодные предложения.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Политика
Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты
Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.
Футбол
Луис Энрике вернется в сборную Испании
Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании в следующем году.
Политика
Трамп воспринял избрание Зеленского скептически, заявил Волкер
Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом, передает РИА "Новости".
Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Здоровье
Минздрав России прокомментировал увольнение врачей-трансплантологов
Увольнение Кааабака Минздрав прокомментировал, отметив, что до недавнего времени детский хирург работал в НМИЦ на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Политика
Медведчук предупредил о планах Европы отобрать украинские земли
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Европа решила отобрать землю у Украины из-за нехватки земли в европейских странах.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Футбол
Катар разместит часть болельщиков ЧМ-2022 на круизных лайнерах
Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».