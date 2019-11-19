Политика

Lenta.ruLenta.ruCтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки. Об этом со ссылкой на иностранных наемников сообщает The Moscow Times.
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Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами

Взгляд.ру13:09

СМИ: тела первых погибших в Мозамбике бойцов ЧВК «Вагнер» доставлены во Владимирскую область

Znak.com12:25

The Moscow Times: африканские военные компании потеряли контракты из-за ЧВК «Вагнер»

Дождь10:33

СМИ: Частные военные компании потеряли контракты в Африке из-за «российских наемников»

Росбалт11:15

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Lenta.ru11:10

The Moscow Times: Африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера»

Эхо Москвы14:00

The Moscow Times: африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера»

Новая газета08:56
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Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
RT на русском 17:10
Космос

На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Южный Федеральный 09:43
Футбол

«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:49
Общество

МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид

Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
Газета.Ru 15:15
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко: «Нам предлагали с Бедняковым вести корпоративы, а он отказывается»

Андрей Бедняков признался, что ему не нравится Регина Тодоренко, и он старается не сталкиваться с коллегой даже несмотря на выгодные предложения.
StarHit.ru 16:00
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс 03:48
Политика

Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
РБК 13:19
Футбол

«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.
Советский спорт 13:55
Футбол

Луис Энрике вернется в сборную Испании

Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании в следующем году.
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика

Трамп воспринял избрание Зеленского скептически, заявил Волкер

Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Общество

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
РИА Новости 09:10
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня вчера в 02:31
Здоровье

Минздрав России прокомментировал увольнение врачей-трансплантологов

Увольнение Кааабака Минздрав прокомментировал, отметив, что до недавнего времени детский хирург работал в НМИЦ на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки.
Летидор 06:11
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета вчера в 04:10
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta вчера в 08:41
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 00:19
Политика

Медведчук предупредил о планах Европы отобрать украинские земли

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Европа решила отобрать землю у Украины из-за нехватки земли в европейских странах.
ФАН 17:19
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Футбол

Катар разместит часть болельщиков ЧМ-2022 на круизных лайнерах

Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Sports.ru 14:48
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс 09:01
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Теннис

Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 18:08
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
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