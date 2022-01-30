Газета.RuCтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п. пВ России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан.URA.RuПроцентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на 1 п.п. превышать значение ключевой, сказано в проекте закона, разработанного депутатами Госдумы (есть у «Известий»).ИзвестияСогласно документу, также россияне с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банке.ИзвестияВ пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан.URA.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°ФАНИзвестияПодробнее о событии«Известия»: ставка по вкладу для бедных в РФ превысит ключевую на 1 процентный пунктТелеканал 360°18:54Cтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п. пГазета.Ru17:23Малообеспеченные жители России смогут открыть социальные вкладыФАН16:25Своим доходом: ставка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п.пИзвестия16:01Показать ещёОценить14Поделиться