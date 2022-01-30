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Cтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п. п

В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан.
URA.Ru
Процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на 1 п.п. превышать значение ключевой, сказано в проекте закона, разработанного депутатами Госдумы (есть у «Известий»).
Известия
Согласно документу, также россияне с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банке.
Известия
В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан.
URA.Ru

Подробнее о событии

«Известия»: ставка по вкладу для бедных в РФ превысит ключевую на 1 процентный пункт
Телеканал 360°18:54
Cтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п. п
Газета.Ru17:23
Малообеспеченные жители России смогут открыть социальные вклады
ФАН16:25
Своим доходом: ставка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п.п
Известия16:01

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