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Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое

Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.
РБК
Китайская Cosco Shipping Holdings Co. является одной из самых активных в торговле ESPO наряду с российским «Совкомфлотом», отмечает издание.
Lenta.ru
Всего афрамакс может перевозить около 730 тыс. барр. нефти.
РБК
Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Bloomberg: поставки российской нефти в Китай продолжаются, несмотря на санкции
ТАСС03:58
Bloomberg: стоимость доставки нефти РФ в Китай по морю выросла втрое
РЕН ТВ04:50
Стоимость доставки российской нефти в Китай водным путём выросла втрое
Говорит Москва04:13
Bloomberg: доставка российской нефти в Китай морем подорожала втрое
Lenta.ru06:37
Доставка российской нефти в Китай по морю подорожала втрое
Московский Комсомолец03:56
Bloomberg: Россия продолжает поставлять нефть в Китай, несмотря на санкции
Газета.Ru04:49
Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое
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