Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в "Сахалине-2".
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.