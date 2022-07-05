Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.
Как сообщал Bloomberg, Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов, поскольку Москва стремится сохранить экспортные поставки на фоне ограничений из-за событий на Украине и санкций.
Как удалось выяснить, речь идёт фактически о барже, на которой смонтированы уголковые отражатели, что является дополнительным средством усиления противоракетной и противовоздушной обороны Крымского моста из-за существующей угроза нападения.