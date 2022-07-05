Будьте в Плюсе

Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое

Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.
РБК
Речь идет о доставке ESPO — сорта легкой малосернистой нефти, добываемого в Восточной Сибири.
РБК
Для того, чтобы добраться из Козьмино в китайский порт, потребуется пять дней, на обратном пути практически не бывает простоя, что "повышает коэффициент использования судна и прибыль".
Газета.Ru
Как сообщал Bloomberg, Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов, поскольку Москва стремится сохранить экспортные поставки на фоне ограничений из-за событий на Украине и санкций.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg заявило, что российская нефть будет поставляться в Китай, несмотря на рост цены доставки из-за санкций
ИА SM-News05:01
Доставка российской нефти в Китай по морю подорожала втрое
Московский Комсомолец03:56
Стоимость доставки российской нефти в Китай водным путём выросла втрое
Говорит Москва04:13
Bloomberg: поставки российской нефти в Китай продолжаются, несмотря на санкции
ТАСС03:58
Bloomberg: Cтоимость доставки российской нефти в КНР по морю выросла втрое
FBM.ru04:59
Bloomberg: Россия продолжает поставлять нефть в Китай, несмотря на санкции
Газета.Ru04:49
Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое
РБК03:08

Интересное

Медведев допустил прекращение поставок российских нефти и газа в Японию

У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Ведомости04:46

Норвежская нефтегазовая компания Equinor закрыла три месторождения из-за забастовки

Норвежская нефтегазовая Equinor приостановила работу трех месторождений в Северном море из-за забастовки сотрудников сектора, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru04:20

Противоракетную оборону Крымского моста усилили баржами с уголковыми отражателями

Как удалось выяснить, речь идёт фактически о барже, на которой смонтированы уголковые отражатели, что является дополнительным средством усиления противоракетной и противовоздушной обороны Крымского моста из-за существующей угроза нападения.
Avia.pro22:00

Минобороны заявило об уничтожении иностранных наемников в Николаевской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по месту дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Lenta.ru04:50

Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить Россию

Председатель Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента России Владимира Путина посетить его страну из-за пандемии COVID-19.
Газета.Ru03:48

СКР начал проверку по фактам пыток российских военнопленных в украинском плену

Следственный комитет РФ начал проверку по случаям применения пыток к российским военнослужащим, оказавшимся в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Коммерсантъ04:52

Глава МИД Хаяси: Япония запросила у России пояснение по указу Путина о проекте «Сахалин-2»

Правительство Японии попросило Россию разъяснить указ президента Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2».
Lenta.ru23:31

Бренд LADA возглавил рейтинг самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке РФ в 2022 году

Портал «Авто.ру» составил рейтинг самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке РФ в 2022 году.
Автоновости дня03:04

Губернатор Алиханов заявил о крайних мерах при продолжении блокады транзита в Калининград

Россия может применить крайние экономические меры, если Европейский союз (ЕС) продолжит блокировать транзит грузов в Калининград.
Lenta.ru04:29

Минобороны: российский истребитель сбил украинский Су-25 в Херсонской области

"В районе населенного пункта Новоарбатское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
РИА Новости04:24