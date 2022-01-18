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«Cтрана.ua»: в Офисе президента Украины Зеленского не верят в вероятность вторжения России

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, сообщает издание
 «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.
Lenta.ru
Как сообщило издание «Страна.ua», украинская сторона подозревает США в сговоре с Россией ради уступок по части выполнения Минских соглашений.
Телеканал 360°
Однако сообщения о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, финансовое положение Киева ухудшилось.
Свободная Пресса
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Life.ru

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