РИА Новости«Cтрана.ua»: в Офисе президента Украины Зеленского не верят в вероятность вторжения РоссииВ Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.Lenta.ruКак сообщило издание «Страна.ua», украинская сторона подозревает США в сговоре с Россией ради уступок по части выполнения Минских соглашений.Телеканал 360°Однако сообщения о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, финансовое положение Киева ухудшилось.Свободная ПрессаКак уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.Life.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаПолитика СегодняФАНЦарьградПолитическая ЭкспертизаНародные новостиLife.ruРЕН ТВЭкономика сегодняВечерняя МоскваГазета.RuНациональная служба новостейТелеканал 360°ПолитРоссияПятый каналПодробнее о событии«Cтрана.ua»: в Офисе президента Зеленского не верят в возможное вторжение РоссииГазета.Ru20:25Киев назвал политику Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе двуличнойПолитРоссия20:14«Cтрана.ua»: в Офисе президента Украины Зеленского не верят в вероятность вторжения РоссииРИА Новости18:36На Украине заявили о «шоке» Зеленского от двуличия БайденаРЕН ТВ19:29«Cтрана.ua»: в Офисе президента Зеленского не верят в возможное вторжение РоссииLenta.ru19:25Офис Зеленского назвал политику Байдена по Донбассу двуличнойФАН18:56«Страна.ua»: власти Украины не верят в возможность вторжения РоссииNews.ru19:54Показать ещёОценить93Поделиться