Общество
ВедомостиCуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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с чего всё началось
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.РБК09:18
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Ульяновские коммерсанты удалили приложение по продаже опасной для здоровья и жизни продукции
Ульяновск.Экспресс01:57
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