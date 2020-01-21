Общество

ВедомостиВедомостиCуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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с чего всё началось
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается
 на сайте прокуратуры региона.
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