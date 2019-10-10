Общество
УралинформбюроНиколай Цуканов выберет место под храм святой Екатерины
Стоит напомнить, что опрос состоится в ближайшее воскресенье, 13 октября. Представитель главы государства прибудет на участок к 11.00. Как сообщалось ранее, попытка строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра вызвала массовые акции протеста.
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Уральский полпред рассказал главе свердловского ГУ МВД о провокациях из-за опроса по храму
Znak.com10 октября в 11:08
Полпред и новый начальник свердловского главка обсудили провокации на опросе по храму святой Екатерины
Новый День10 октября в 09:47
Полпред Николай Цуканов сравнил храм святой Екатерины с Исаакиевским собором
Эхо Москвы в Екатеринбурге10 октября в 02:56
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