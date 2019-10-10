Общество

УралинформбюроУралинформбюроНиколай Цуканов выберет место под храм святой Екатерины

Стоит напомнить, что опрос состоится в ближайшее воскресенье, 13 октября. Представитель главы государства прибудет на участок к 11.00. Как сообщалось ранее, попытка строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра вызвала массовые акции протеста.
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