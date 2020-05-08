Экономика
ИнтерфаксМинтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»
Компания проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ. Также "Уральские авиалинии" могут претендовать на субсидии, которые будут выделяться для поддержки авиакомпаний, добавили в Минтрансе.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.URA.Ru04:24
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Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
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Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
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Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал главные причины столь низкой смертности евреев от коронавируса.
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"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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Московская перспектива вчера в 08:10
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Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Общество
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
Коммерсантъ 05:16
Общество
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
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Брайан Крэнстон и Аарон Пол готовы сыграть в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»
Исполнители главных ролей в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнившие роли Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, обсудили возможность появления своих персонажей в шестом сезоне сериала «Лучше звоните Солу», который является спин-оффом и приквелом «Во все тяжкие».
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В свежем эпизоде еженедельной передачи This Week in Star Wars внезапно объявили дату выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — релиз состоится 20 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
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Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
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«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
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Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
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Общество
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Российская газета 11:02
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
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Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решающем вкладе Советского Союза в «достижение Победы над общим врагом».
Lenta.ru 09:52
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор
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В Удмуртии с 12 мая откроют рынки и автосалоны
В Удмуртии региональный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 12 мая возобновить работу продуктовых и садоводческих рынков, автосалонов и всех обрабатывающих предприятий.
Интерфакс 11:45
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В Роспотребнадзоре назвали три этапа снятия ограничений в стране
На втором этапе откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, однако ограничение на число посетителей в одно и то же время будет действовать, передает РИА Новости.
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Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30