Будьте в Плюсе

Цукерберг на фоне сбоя Facebook потерял более $6 млрд

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось на 5,11%, или $6,3 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
РБК
Согласно Forbes Real-Time, состояние миллиардера уменьшилось на $6,8 млрд и составляет $115,8 млрд.
RT на русском
Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.
РИА Новости
По данным Bloomberg, сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram связан с проблемами DNS (система доменных имен), которая преобразовывает буквенный адрес страницы в интернете в IP-адрес конкретного устройства или сервера.
РБК

С чего всё началось

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд, следует из рейтинга
 Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.

Подробнее о событии

Forbes оценил потери Цукерберга на фоне глобального сбоя в Facebook в $6,4 млрд
ТАССвчера в 15:37
Forbes: глава Facebook Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов после сбоев сервисов
Lenta.ruвчера в 14:51
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook
Российская газетавчера в 15:10
Forbes: Цукерберг потерял $6,8 млрд на фоне сбоя в работе Facebook
RT на русскомвчера в 15:05
Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook
Газета.Ruвчера в 14:59
Forbes подсчитал, что Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда доллларов на фоне сбоев Facebook
ПРАЙМвчера в 15:10
Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд после глобального сбоя в Facebook
Forbesвчера в 14:45

Интересное

Мошенники стали предлагать поддельные VPN-системы для доступа к Facebook на фоне сбоя

Мошенники воспользовались сбоями в работе Facebook и начали предлагать поддельные VPN-системы и прокси-серверы, которые якобы позволят пользователям войти в социальную сеть и связанные сервисы.
Lenta.ruвчера в 16:41

Дуров запустил опрос о приостановке работы Facebook и блокировке Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров устроил в своем канале опрос, в котором предложил пользователям выбрать «лучший» из возможных вариантов: 1. Приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов или 2. Полное прекращение работы Telegram в России.
РБКвчера в 16:20

Начато заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2»

Компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
RT на русскомвчера в 10:42