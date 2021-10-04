Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось на 5,11%, или $6,3 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
По данным Bloomberg, сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram связан с проблемами DNS (система доменных имен), которая преобразовывает буквенный адрес страницы в интернете в IP-адрес конкретного устройства или сервера.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров устроил в своем канале опрос, в котором предложил пользователям выбрать «лучший» из возможных вариантов: 1. Приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов или 2. Полное прекращение работы Telegram в России.