Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.

Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года

Политика Путин поручил Голодец заняться темой документального кино О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Политика Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

Авто Toyota RAV4 «превратили» в Toyota Wildlander Пойти на создание «клона» пришлось для того, чтобы покупатели могли отличать, на каком предприятии выпущен кроссовер: «глобальный» Toyota RAV4 в Китае выпускается в сотрудничестве с концерном FAW, а Toyota Wildlander — совместно с GAC Motor.

Технологии Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте окончил университет Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.

Происшествия Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.