Политика

Газета.RuГазета.RuЦукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
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В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года

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