Политика
Газета.RuЦукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года
Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
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Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Экономика
Борис Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса
Наконец, бизнес-омбудсмен предложил с 2020 года начать «налоговую амнистию» малого бизнеса – как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.
Политика
Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку
Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Футбол
Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»
France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
Авто
Toyota RAV4 «превратили» в Toyota Wildlander
Пойти на создание «клона» пришлось для того, чтобы покупатели могли отличать, на каком предприятии выпущен кроссовер: «глобальный» Toyota RAV4 в Китае выпускается в сотрудничестве с концерном FAW, а Toyota Wildlander — совместно с GAC Motor.
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Происшествия
В Воронеже 25-летнего парня задержали за убийство знакомого
В Советском районе Воронежа задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 52-летнего знакомого.
Технологии
Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры
По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
Армия и оружие
Покидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами
Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США.
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Космос
Земные зерновые культуры могут расти на Луне и Марсе
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Экономика
Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На Бали задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков
В Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков задержали четверых иностранцев.
Хоккей
Дубль Нестерова помог ЦСКА одержать победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Космос
NASA намерено не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Американское космическое агентство НАСА намерено избежать ситуации, когда астронавтов из США не окажется в составе экипажа МКС.
Происшествия
Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Общество
Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз
Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.