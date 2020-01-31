с чего всё началось

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.

Политика Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Здоровье Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.

Политика Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина 47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Наука Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Происшествия Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.

Здоровье Названы продукты, снижающие риск образования тромбов Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.