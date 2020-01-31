Общество
РИА НовостиЦукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту
Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
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с чего всё началось
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободное выражение мнения и шифрование, даже если это столкнется с негативной реакцией, сообщает CNN.Коммерсантъ05:40
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