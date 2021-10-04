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Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе сервисов Facebook

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобального сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все три сервиса принадлежат компании Facebook), сообщает Bloomberg.
Интерфакс
В результате основатель Facebook опустился на шестое место в общем списке миллиардеров.
Газета.Ru
Сбой в работе Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram произошел вечером 4 октября.
РБК
По данным Bloomberg, сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram связан с проблемами DNS (система доменных имен), которая преобразовывает буквенный адрес страницы в интернете в IP-адрес конкретного устройства или сервера.
РБК

С чего всё началось

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд, следует из рейтинга
 Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.

Подробнее о событии

Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook
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Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook
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Forbes: Цукерберг потерял $6,8 млрд на фоне сбоя в работе Facebook
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Forbes оценил потери Цукерберга на фоне глобального сбоя в Facebook в $6,4 млрд
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Forbes: глава Facebook Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов после сбоев сервисов
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Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд после глобального сбоя в Facebook
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