Развивающимся рынкам грозит бегство капитала

Акции развивающихся рынков только что завершили свою самую длинную серию еженедельных падений более чем за два года, в то время как фонды облигаций в этом пространстве зарегистрировали отток в 2,8 миллиарда долларов за неделю до 29 сентября, что стало крупнейшим бегством капитала с марта, по данным Bank of America.