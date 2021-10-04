Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобального сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все три сервиса принадлежат компании Facebook), сообщает Bloomberg.
По данным Bloomberg, сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram связан с проблемами DNS (система доменных имен), которая преобразовывает буквенный адрес страницы в интернете в IP-адрес конкретного устройства или сервера.
Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В 2020 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине вручили Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Как и в прошлом году, лауреаты получат награды в своих странах.
Помимо тизеров гоночного симулятора Red Goes Faster, выполненного в фантастическом сеттинге (мир игры), и игры Vengeance is Mine про мехов (гигантские человекоподобные роботы), издатель показал видео с игровым процессом фантастического боевика от третьего лица Wanted: Dead.
Акции развивающихся рынков только что завершили свою самую длинную серию еженедельных падений более чем за два года, в то время как фонды облигаций в этом пространстве зарегистрировали отток в 2,8 миллиарда долларов за неделю до 29 сентября, что стало крупнейшим бегством капитала с марта, по данным Bank of America.