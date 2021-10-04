Взгляд.руЦукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев в работе FacebookВ результате Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира – его потеснил сооснователь Oracle Ларри Эллисон (117,8 млрд долларов).В источникеРадио 1Радио 1ФАНLife.ruMOS.newsRT на русскомМедиаКорСетьЦарьградGazeta.SPbЭкономика сегодняРосбалтРоссийская газетаREGNUMAnewsТК ЗвездаНТВПятый каналReadovka NewsГазета.RuС чего всё началось Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Forbesвчера в 14:45Подробнее о событииForbes: Цукерберг потерял $6,8 млрд на фоне сбоя в работе FacebookRT на русскомвчера в 15:05Forbes оценил потери Цукерберга на фоне глобального сбоя в Facebook в $6,4 млрдТАССвчера в 15:37Forbes подсчитал, что Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда доллларов на фоне сбоев FacebookПРАЙМвчера в 15:10Цукерберг на фоне сбоя Facebook потерял более $6 млрдРБКвчера в 15:58Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов FacebookГазета.Ruвчера в 14:59Forbes: глава Facebook Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов после сбоев сервисовLenta.ruвчера в 14:51Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд после глобального сбоя в FacebookForbesвчера в 14:45Показать ещёОценить382Поделиться