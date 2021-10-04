В результате Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира – его потеснил сооснователь Oracle Ларри Эллисон (117,8 млрд долларов).

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С чего всё началось Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Forbes вчера в 14:45