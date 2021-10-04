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Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев в работе Facebook

В результате Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира – его потеснил сооснователь Oracle Ларри Эллисон (117,8 млрд долларов).В источнике

С чего всё началось

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд, следует из рейтинга
 Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.

Подробнее о событии

Forbes: Цукерберг потерял $6,8 млрд на фоне сбоя в работе Facebook
RT на русскомвчера в 15:05
Forbes оценил потери Цукерберга на фоне глобального сбоя в Facebook в $6,4 млрд
ТАССвчера в 15:37
Forbes подсчитал, что Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда доллларов на фоне сбоев Facebook
ПРАЙМвчера в 15:10
Цукерберг на фоне сбоя Facebook потерял более $6 млрд
РБКвчера в 15:58
Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook
Газета.Ruвчера в 14:59
Forbes: глава Facebook Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов после сбоев сервисов
Lenta.ruвчера в 14:51
Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд после глобального сбоя в Facebook
Forbesвчера в 14:45

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