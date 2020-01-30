Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цукерберг потерял миллиарды долларов

Рамблер12:46

Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Lenta.ru11:33

Состояние Цукерберга резко уменьшилось на $5 млрд

Секрет фирмы04:51

Состояние Цукерберга упало на $5 млрд после квартального отчета Facebook

РБК06:33

Состояние Цукерберга упало на 5 млрд долларов за несколько часов

Компания06:27

Цукерберг потерял 5 млрд долларов

TelecomDaily08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged

Live24 07:51
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила пластического хирурга

Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Lisa.ru 12:01
Происшествия

Водитель иномарки наехал на пешехода в Южно-Сахалинске

Водитель машины JEEP WRANGLER совершил наезд на пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие произошло вчера, 30 января, в 18:55.
АСТВ 18:44
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Экономика

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Происшествия

Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских

Журналист Иван Голунов предложил помощь семьям арестованных экс-полицейских, которые попали в тяжелое финансовое положение.
РИА Новости 15:03
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском 08:43
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa 05:02
Общество

Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
DonDay-Волгодонск 07:52
Общество

В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

RT на русском 05:37
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета

Вести.Ru вчера в 15:51
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Космос

Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
News.ru вчера в 07:12
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Интернет

Google объединит почту и мессенджер в одно приложение

Компания Google планирует выпустить новое приложение, которое совмещает в себе ряд сервисов корпорации.
RuNews24.ru 19:10
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости 15:01
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

ТАСС вчера в 12:01
Здоровье

Эксперт рассказала об опасности нового вида клопов

Эксперт отметила, что в мире фиксируется рост количества кровососущих клопов.
Радио Sputnik 18:00
Здоровье

Медики удалили 30-летней пациентке кисту размером с кокос

Pravda.Ru 16:20
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 204

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец дня 29 января число летальных исходов при заражении коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 170 человек.
REGNUM 18:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное