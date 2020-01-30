Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.

Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Политика Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.

Политика Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.

Политика Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.

Религия Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.

Происшествия Суд арестовал отца младенца, умершего в Подмосковье из-за снотворного Отцу четырехмесячного ребенка, который умер в Подмосковье из-за отравления снотворным, предъявлено обвинение, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Политик прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером план президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины - "сделку века", как ее называет глава Белого дома.

Политика Путин сменил заместителя директора ФСО России Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Политика В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой На страницах Daily Mail рассказывается о том, как Шлосс ходила в посольство РФ в Германии и там утверждала, будто бы фотографии из Освенцима поддельные.