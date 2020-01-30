Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.
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Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

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Состояние Цукерберга резко уменьшилось на $5 млрд

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