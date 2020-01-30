Экономика
Lenta.ruЦукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
ЖКХ
Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту
Interfax-Russia.ru - Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твtрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту.
Политика
Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации
"Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти", - сказал Мишустин.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
США поддерживают транзит российского газа через Украину
Американская администрация поддерживает сохранение транзита газа из РФ в Евросоюз через территорию Украины.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Футбол
«Интер» может вернуть Горана Пандева
Пандев выступал за «Интер» в 2010-2011 годах.
Авто
Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на видео
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Армия и оружие
В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных
В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Происшествия
На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях
Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
Общество
Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже
В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Россиян предупредили о новом виде клопов
В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Хоккей
Ковальчук забросил шайбу в победном матче «Монреаля» против «Баффало»
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Политика
Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль
Космос