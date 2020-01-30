Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.

Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

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Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Общество Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.

Общество Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.