Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.
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Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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