Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.
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Цукерберг потерял миллиарды долларов

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Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

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Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
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Марк Цукерберг
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