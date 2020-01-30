Экономика
Lenta.ruЦукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.
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Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Политика
Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции
Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Экономика
Путин: премии лучшим муниципалитетам увеличатся до 1 млрд рублей
Президент России Владимир Путин обещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
Футбол
Бруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Футбол
Свыше 50 млн подписчиков Роналду в Instagram оказались фейками
29 января лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду покорил отметку в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Космос
Солнце может уничтожить Землю уже в ближайшие 100 лет
Ученые из Университета Колорадо утверждают, что на Солнце в ближайшие сто лет может произойти мощная вспышка, способная уничтожить Землю, сообщает cheltv.ru.
Политика
Путин заявил о необходимости увеличения численности населения в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличивать количество жителей.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
Политика
Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современности»
Правящая партия Китая — центральная угроза современности, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Великобританию.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Хоккей
«Нефтехимик» пустил «Барыс» в плей-офф
В оставшееся время «Барыс» удержал преимущество – 2:1 и команда Андрея Скабелки выходит в плей-офф.
Футбол
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Политика
Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
Технологии
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Политика
Историк объяснил, откуда Кравчук узнал о встрече Сталина и Гитлера
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главы СССР и фашистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встретились во Львове перед Великой Отечественной войной.
Здоровье
Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из Китая
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 30 января 2020 г. объявила о запрете на ввоз и транзит через территорию России "всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая".
Футбол