с чего всё началось

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети. В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.

Армия и оружие Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.

Общество Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Общество За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Названы самые редкие имена для новорожденных в России Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".

Политика Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков» «Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.

Армия и оружие Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Политика Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.