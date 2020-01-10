Технологии
Газета.RuЦукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети. В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.
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Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Политика
Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы
В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Политика
Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»
«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Общество
Курганец, из-за которого разрешили слежку за всеми Романами, пожалуется в суд
«Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны „под копирку“, т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», — рассказал обвиняемый.
Армия и оружие
Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Единоборства
Тренер Макгрегора: Хабиб убегал от меня, а я его бил
Спарринг-партнёр и тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис вспомнил о массовой драке после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".