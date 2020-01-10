с чего всё началось

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети. В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях В середине декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей.

Авто В России запатентовали самодельный Lotus Seven Для постройки самодельного Lotus Seven у Зангиеву потребовалось 8 лет и 250 000 рублей.

Экономика «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Политика Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.

Армия и оружие США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".

Авто На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Армия и оружие Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17 Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.

Экономика Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.