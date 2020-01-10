Технологии
Газета.RuЦукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети. В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.
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Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе: Этери очень хорошо умеет сдерживать себя
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях
В середине декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей.
Авто
В России запатентовали самодельный Lotus Seven
Для постройки самодельного Lotus Seven у Зангиеву потребовалось 8 лет и 250 000 рублей.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Политика
Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Здоровье
Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится
Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Общество
Попова заявила об изъятии 1 млн штук никотиносодержащих смесей
Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом в пятницу, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Армия и оружие
США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
Спорт
Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы и сериалы десятилетия
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Кино
Назвали самый кассовый мультфильм в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Общество