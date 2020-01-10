Технологии

Газета.RuГазета.RuЦукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети. В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.
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с чего всё началось
Вместо того чтобы из года в год бороться с трудностями, я попытался поразмыслить о том, на что будут похожи мир и моя жизнь в 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах, — написал
 Цукерберг на своей странице в Facebook.
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