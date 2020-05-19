Глава компании Facebook Марк Цукерберг провел в понедельник онлайн-дискуссию с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в ходе которой назвал распространение регулирования интернета по китайскому образцу опасным.

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