Общество

ТАССТАССЦукерберг высказался против китайской модели регулирования интернета

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Глава компании Facebook Марк Цукерберг провел в понедельник онлайн-дискуссию с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в ходе которой назвал распространение регулирования интернета по китайскому образцу опасным.
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