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Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta

Бизнесмен представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса.
РИА Новости
Основатель соцсети пояснил, что название Facebook уже не вмещает все то, что представляет собой компания.
Интерфакс
В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами AR и VR.
РБК
В июле Facebook объявила, что намерена создать «метавселенную
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Известия

Подробнее о событии

Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta
РИА Новости14:23
Цукерберг переименовал Facebook в Meta
Газета.Ru14:25
Названия приложений компании Facebook останутся прежними
ТАСС15:00
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
Московский Комсомолец14:23
Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta
RT на русском14:25
Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
Интерфакс14:41
Цукерберг объяснил смену названия Facebook
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