РИА НовостиЦукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на MetaБизнесмен представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса.РИА НовостиОснователь соцсети пояснил, что название Facebook уже не вмещает все то, что представляет собой компания.ИнтерфаксВ июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами AR и VR.РБКВ июле Facebook объявила, что намерена создать «метавселенную».ИзвестияЧитать далееСвернутьНТВНТВPiter.tvИгромания.руЧистовикПолитическая ЭкспертизаРадио 1Невские НовостиAnewsMetaratingsРоссийская газетаСлово и ДелоRB.RUРЕН ТВiXBT.comPeopletalkИзвестияПодробнее о событииЦукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на MetaРИА Новости14:23Цукерберг переименовал Facebook в MetaГазета.Ru14:25Названия приложений компании Facebook останутся прежнимиТАСС15:00Цукерберг объявил о смене названия Facebook на MetaМосковский Комсомолец14:23Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на MetaRT на русском14:25Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaИнтерфакс14:41Цукерберг объяснил смену названия FacebookРБК15:25Показать ещёОценить616Поделиться