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Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta

Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook теперь будет называться Meta.
НТВ
Цукерберг сказал, что бренд Facebook слишком ограничен, чтобы представлять то, что компания хочет делать в будущем.
Astera
Марк Цукерберг рассказал о желании создать метавселенную, а ребрендинг отражает растущие амбиции компании за пределами социальной сети.
Игромания.ру
После объявления о переименовании акции Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли почти на 3%. Информация о том, что Facebook может сменить название, появилась в Сети на минувшей неделе.
Москва 24

Подробнее о событии

Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta
РИА Новостивчера в 14:23
Цукерберг рассказал о метавселенной Facebook. Видео
РБК18:26
Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
Интерфаксвчера в 14:41
Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta
RT на русскомвчера в 14:25
Теперь Meta. Facebook объявила о ребрендинге и представила «метавселенную»
ТАСС17:29
Цукерберг переименовал Facebook в Meta
Газета.Ruвчера в 14:25
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