"В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - уточнили в пресс-службе ВВО.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел повторно должить ему обстоятельства по делу обвиняемого в убийстве новорожденного врача-неонатолога Элины Сушкевич после публикации открытого письма Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля.