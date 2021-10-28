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Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta

Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook теперь будет называться Meta.
НТВ
Цукерберг отметил, что пользователям Meta не понадобится «Фейсбук» для использования других сервисов компании.
БИЗНЕС Online
После объявления о переименовании акции Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли почти на 3%. Информация о том, что Facebook может сменить название, появилась в Сети на минувшей неделе.
Москва 24
В Meta заявили, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевыми частями компании в ближайшем будущем.
Чемпионат

Подробнее о событии

Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta
РИА Новостивчера в 14:23
Цукерберг переименовал Facebook в Meta
Газета.Ruвчера в 14:25
Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
Интерфаксвчера в 14:41
Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta
RT на русскомвчера в 14:25
Теперь Meta. Facebook объявила о ребрендинге и представила «метавселенную»
ТАСС17:29
Цукерберг рассказал о метавселенной Facebook. Видео
РБК18:26
Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta
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