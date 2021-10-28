Компания Adobe сообщила о крупном обновлении пакета приложений Creative Cloud, предназначенного для работы с фотографиями, монтажа видеороликов, разработки дизайна, создания веб-контента и решения прочих задач, связанных с графикой и творчеством.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что если россиянин приобрел жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, то при покупке второй квартиры он имеет право дополучить сумму налогового вычета.
Крупнейшие авиаперевозчики США призвали госдепартамент к "немедленным действиям", чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России, об этом говорится в письме отраслевого объединения.