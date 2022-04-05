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Cumhuriyet: Россия начала спецоперацию на Украине для прорыва осады, устроенной США

Турецкое издание Cumhuriyet
 выпустило материал, в котором называются причины российской специальной военной операции на Украине.
Газета.Ru
Спецоперация России на Украине является прорывом осады, которую устроили США для Москвы с запада и юга, используя НАТО.
News.ru
Издание отмечает, что говорит о линии, которая начинается от Балтики и идёт из Восточной Европы в Западное Причерноморье, оттуда тянется вдоль Чёрного моря через Грузию на Кавказ, чтобы при некоторых условиях достигнуть Казахстана и Центральной Азии.
News.ru
Также турецкие аналитики указали, что в Пакистане недавно после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, отказавшемуся занять антироссийскую позицию.
Газета.Ru

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