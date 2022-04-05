Издание отмечает , что говорит о линии, которая начинается от Балтики и идёт из Восточной Европы в Западное Причерноморье, оттуда тянется вдоль Чёрного моря через Грузию на Кавказ, чтобы при некоторых условиях достигнуть Казахстана и Центральной Азии.