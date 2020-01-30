Обвинение, со слов Цуркан, основывается на нескольких документах. Первый — это ксерокопия анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы, где указаны персональные данные, совпадающие с данными Цуркан.

с чего всё началось

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года). Об этом Цуркан рассказала в интервью РБК.

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

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