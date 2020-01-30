Общество

РБКРБКЦуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года). Об этом Цуркан рассказала в интервью РБК.
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с чего всё началось

Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии

Обвинение, со слов Цуркан, основывается на нескольких документах. Первый — это ксерокопия анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы, где указаны персональные данные, совпадающие с данными Цуркан.
РБКвчера в 05:36

Подробнее о событии

Дело о шпионаже против бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан основано на анкете «молдавского агента»

Дождьвчера в 06:43

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

РБК02:27

Карина Цуркан впервые рассказала о материалах своего дела

BFM.ruвчера в 10:27

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан раскрыла детали обвинения в шпионаже

Коммерсантъвчера в 07:48

Обвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё

News.ruвчера в 07:06

Заместители российского министра побывали на допросе по делу о шпионаже

Lenta.ru03:37

Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже

Ведомостивчера в 06:28
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Здоровье

Онищенко объяснил, что означает введенный ВОЗ международный режим ЧС

Эксперт объясняет, что этим «сигналом» ВОЗ обязала Китай усилить принятые меры и предупредила все страны мира об обязательной отчетности в случае появления инфицированного, а также принудила к выполнению всех требований международных медико-санитарных правил (ММСП).
Взгляд.ру 05:20
Общество

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
Гаджеты

В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки телефонов

Попытки ввести единые стандарты в Евросоюзе предпринимались с 2009 года, когда на рынке было представлено более 30 всевозможных стандартов.
Новые Известия 05:11
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 07:34
Политика

Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём

Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Говорит Москва вчера в 15:55
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости вчера в 05:24
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины

Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Infox.ru 05:21
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
РИА Новости 07:18
Теннис

Тим обыграл Зверева и встретится с Джоковичем в финале Australian Open

Матч ТВ 07:37
Транспорт

«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал «Шереметьево»

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
ПРАЙМ 07:13
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Политика

Помпео: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО

Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины и поддерживают Киев в желании стать частью НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 06:54
Футбол

Появились фото новой формы ЦСКА от Joma

Новый технический спонсор ЦСКА Joma подготовил для команды игровые комплекты формы.
Бомбардир.ру 29 января в 17:29
Шоу-бизнес

Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна

Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
МонаВиста вчера в 00:07
Общество

В Италии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

Совет министров Италии объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с двумя зарегистрированными случаями заражения коронавирусом на территории страны, передает агентство ANSA.
МИР 24 07:40
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

Находившийся в розыске экс-чиновник мэрии Саратова явился с повинной

В Саратове возобновили предварительное следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом города (по информации ИА "СарБК", речь идет о Дмитрии Кузьмине).
СаратовБизнесКонсалтинг 06:23
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства

Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.
Экспресс газета 00:27
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии отправлено в отставку.
Известия 01:07
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
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Дело о шпионаже Карины ЦурканБольше новостей по теме
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