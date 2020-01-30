Общество
РБКЦуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года). Об этом Цуркан рассказала в интервью РБК.
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с чего всё началось
Обвинение, со слов Цуркан, основывается на нескольких документах. Первый — это ксерокопия анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы, где указаны персональные данные, совпадающие с данными Цуркан.РБКвчера в 05:36
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Здоровье
Онищенко объяснил, что означает введенный ВОЗ международный режим ЧС
Эксперт объясняет, что этим «сигналом» ВОЗ обязала Китай усилить принятые меры и предупредила все страны мира об обязательной отчетности в случае появления инфицированного, а также принудила к выполнению всех требований международных медико-санитарных правил (ММСП).
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Гаджеты
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки телефонов
Попытки ввести единые стандарты в Евросоюзе предпринимались с 2009 года, когда на рынке было представлено более 30 всевозможных стандартов.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Политика
Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём
Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Общество
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Транспорт
«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал «Шереметьево»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Политика
Помпео: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО
Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины и поддерживают Киев в желании стать частью НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол
Появились фото новой формы ЦСКА от Joma
Новый технический спонсор ЦСКА Joma подготовил для команды игровые комплекты формы.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Общество
В Италии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
Совет министров Италии объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с двумя зарегистрированными случаями заражения коронавирусом на территории страны, передает агентство ANSA.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
Находившийся в розыске экс-чиновник мэрии Саратова явился с повинной
В Саратове возобновили предварительное следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом города (по информации ИА "СарБК", речь идет о Дмитрии Кузьмине).
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии отправлено в отставку.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.