Общество
BFM.ruCвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки. Cогласно официальным данным, у депутата также есть квартира площадью 66,6 квадратного метра.
Читать в источнике
Оценить251
Подробнее о событии
Показать все источники
Свердловский депутат, советовавший меньше питаться, заработал за год 4 копейки. А остальные?
КП - Екатеринбургвчера в 04:18
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым
Народные новости 06:55
Происшествия
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Футбол
Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей
Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия
Захвативший заложников в Киеве оказался гражданином Узбекистана
Мужчина, который захватил заложников и угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева, является гражданином Узбекистана.
Русская Планета 07:26
Игры
Стала известна стоимость консолей PlayStation и Xbox Series X
PlayStation 5 может обойтись покупателям в 499 евро (более 43,1 тысячи рублей), а вот Xbox Series X будет стоить на 100 евро дешевле.
Дни24 12:35
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Экономика
«Интер РАО» приняла новую стратегию. В ней нет ничего о дивидендах
Совет директоров энергетической компании «Интер РАО» принял стратегию развития на период до 2025 года с перспективой до 2030 года.
РБК 08:29
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Космос
Представлен интерьер космического лайнера SpaceShipTwo
03.08.2020 Компания Virgin Gаlастіс раскрыла еще один секрет о космическом лайнере SpaceShipTwo, на котором планируется возить туристов в космос.
Портал Поиск 07:00
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Происшествия
33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
Общество
Рособрнадзор поддержал отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Рособрнадзор одобрил решение Минпросвещения РФ отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
Татар-информ 12:24
Общество
Московский выпускник школы набрал на ЕГЭ 400 баллов
Москва, 3 августа 2020, 13:37 — REGNUM В Москве выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев набрал 400 баллов во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
REGNUM 06:37
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Финансы
До каких отметок может снизиться курс рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Наталия Орейро опубликовала архивный снимок с сыном Мерлином
На архивном снимке Орейро кормит грудью своего сына Мерлина, которому в 2020 году исполнилось восемь лет.
Вечерняя Москва 05:48
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Здоровье
Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
Гаджеты
Компания Huawei рассказала об анонсе EMUI 11 и HarmonyOS 2
Кроме программной оболочки EMUI 11 и фирменной HarmonyOS в версии 2.0 производитель продемонстрирует особенности новых комплектов под HMS Core 5.0.
Evo-rus.com 07:35
Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Футбол
Конте уже несколько недель интересуется будущим Сарри в «Ювентусе»
Уточняется, что Конте уже хотел вернуться в туринский клуб еще прошлым летом, однако руководство "Ювентуса" приняло решение о назначении Сарри на должность главного тренера команды.
Soccer.ru 06:09