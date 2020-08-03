Общество
BFM.ruCвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки. Cогласно официальным данным, у депутата также есть квартира площадью 66,6 квадратного метра.
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Свердловский депутат, советовавший меньше питаться, заработал за год 4 копейки. А остальные?
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