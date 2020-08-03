Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки. Cогласно официальным данным, у депутата также есть квартира площадью 66,6 квадратного метра.

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

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