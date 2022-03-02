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Цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожают

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Цветочные магазины будут обеспечены товаром к 8 Марта, однако цены на букеты могут серьезно вырасти.
Inkazan
Поставщики успели завезти в Россию тюльпаны к 8 Марта из-за рубежа вопреки опасениям продавцов.
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"Основная часть цветов, которые продаются в российских магазинах, завозится из-за рубежа: на долю импорта приходится 80% продукции", - отметил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
Газета.Ru
Крупнейшие поставщики цветов — Нидерланды и Эквадор.
РБК

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Flowwow: поставщики успели завезти цветы в Россию, но повышения цены не избежать
Телеканал 360°03:26
Цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожают
РБК00:42
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