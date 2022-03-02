РБКЦветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожаютХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦветочные магазины будут обеспечены товаром к 8 Марта, однако цены на букеты могут серьезно вырасти.InkazanПоставщики успели завезти в Россию тюльпаны к 8 Марта из-за рубежа вопреки опасениям продавцов.Наша версия"Основная часть цветов, которые продаются в российских магазинах, завозится из-за рубежа: на долю импорта приходится 80% продукции", - отметил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.Газета.RuКрупнейшие поставщики цветов — Нидерланды и Эквадор.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКVSE42.RUМоллы.RuInkazanТелеканал 360°Афанасий-бизнесНТВКТВ-ЛучГазета.RuБийский рабочийПодробнее о событииFlowwow: поставщики успели завезти цветы в Россию, но повышения цены не избежатьТелеканал 360°03:26Цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожаютРБК00:42Самое цитируемоеРоссийские флористы успели получить цветы из-за границы к 8 мартаГазета.Ru03:08В ассоциации цветоводов рассказали о росте цен к 8 МартаНТВвчера в 10:35Эксперты: цены на цветы к 8 Марта вырастут на 200 %Финтолк02:19В России ожидают резкий рост цен на цветы к 8 мартаОбщественная служба новостей01:22Цветы к 8 Марта подорожают еще на 30%Моллы.Ru02:39Показать ещёОценить76Поделиться