РБКЦветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожаютПо данным онлайн-платформа Flowwow, работающей с более чем 6 тысячами партнеров, в основном — цветочными магазинами, появились сообщения о подорожании импортных цветов.Афанасий-бизнесВ Россию завезли достаточно тюльпанов — самых популярных цветов к Международному женскому дню.ТВ ЦентрПродаваться цветы к 8 Марта в этом году будут дороже, чем обычно, констатирует владелец интернет-магазина цветов Flors.ru Александра Постнова.РБККрупнейшие поставщики цветов — Нидерланды и Эквадор.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКInkazanАфанасий-бизнесКТВ-ЛучБийский рабочийПодробнее о событииНакануне 8 марта цветы подорожают до 200%ИА SM-News02:25Эксперты: Цены на цветы к 8 марта вырастут на 200 %Финтолк02:19В России ожидают резкий рост цен на цветы к 8 мартаОбщественная служба новостей01:22РБК: Цветочные магазины в РФ успели получить цветы к 8 Марта, но букеты подорожаютSolenka.info02:03Цветы к 8 Марта станут значительно дороже по сравнению с прошлым годомОнлайн Тамбов.ру01:52Цветы к 8 Марта будут, но сильно подорожаютАфанасий-бизнес02:18Цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожаютРБК00:42Показать ещёОценить31Поделиться