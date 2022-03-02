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Цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожают

По данным онлайн-платформа Flowwow, работающей с более чем 6 тысячами партнеров, в основном — цветочными магазинами, появились сообщения о подорожании импортных цветов.
Афанасий-бизнес
В Россию завезли достаточно тюльпанов — самых популярных цветов к Международному женскому дню.
ТВ Центр
Продаваться цветы к 8 Марта в этом году будут дороже, чем обычно, констатирует владелец интернет-магазина цветов Flors.ru Александра Постнова.
РБК
Крупнейшие поставщики цветов — Нидерланды и Эквадор.
РБК

Подробнее о событии

Накануне 8 марта цветы подорожают до 200%
ИА SM-News02:25
Эксперты: Цены на цветы к 8 марта вырастут на 200 %
Финтолк02:19
В России ожидают резкий рост цен на цветы к 8 марта
Общественная служба новостей01:22
РБК: Цветочные магазины в РФ успели получить цветы к 8 Марта, но букеты подорожают
Solenka.info02:03
Цветы к 8 Марта станут значительно дороже по сравнению с прошлым годом
Онлайн Тамбов.ру01:52
Цветы к 8 Марта будут, но сильно подорожают
Афанасий-бизнес02:18
Цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, но букеты к праздникам подорожают
РБК00:42

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