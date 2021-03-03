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Lenta.ru
Lenta.ru

Цветы в России подорожали вдвое

За год в России цветы подорожали вдвое, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков. В преддверии 8 Марта стоимость может подняться еще на 25-30 процентов. Причинами роста цен стали пандемия коронавируса, увеличение стоимости перевозки и холодная зима.В источнике
С чего всё началось

Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое

За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики.
Известиявчера в 16:01
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Цветы в России подорожали вдвое

Lenta.ruвчера в 00:44

Цены на цветы достигли заоблачного уровня накануне 8 марта

РЕН ТВвчера в 10:17

Цены на цветы не будут снижаться до конца марта

Комсомольская правдавчера в 01:51

Эксперты заявили о росте цен на цветы в России

RT на русскомвчера в 10:07

Цены на цветы не снизятся до конца марта

Известиявчера в 16:30

Подорожают ли цветы: прогнозы на 8 марта

Вести.Ru2 марта в 13:32

Март приходит с цветами

Российская газета2 марта в 03:23
Интересное

Кабмин РФ не поддержал проект о снижении пенсионного возраста

В правительстве России не поддержали проект закона сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заключения соответствующей комиссии.
Национальная служба новостейвчера в 17:53