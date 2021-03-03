За год в России цветы подорожали вдвое, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков. В преддверии 8 Марта стоимость может подняться еще на 25-30 процентов. Причинами роста цен стали пандемия коронавируса, увеличение стоимости перевозки и холодная зима.

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С чего всё началось Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики. Известия вчера в 16:01