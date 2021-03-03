Цветы перед 8 Марта могут подорожать на 40% в России
Стоимость цветов в этом году вырастет не только из-за приближающегося 8 Марта, но и из-за трудностей с поставками из-за границы. Об этом рассказал президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. По его словам, недостаток импортных цветов спровоцирует рост стоимости в среднем на 40%.В источнике
С чего всё началось
Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое
За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики.
Известиявчера в 16:01
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