Стоимость цветов в этом году вырастет не только из-за приближающегося 8 Марта, но и из-за трудностей с поставками из-за границы. Об этом рассказал президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. По его словам, недостаток импортных цветов спровоцирует рост стоимости в среднем на 40%.

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С чего всё началось Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики. Известия вчера в 16:01