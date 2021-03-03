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Народные новости
Народные новости

Цветы перед 8 Марта могут подорожать на 40% в России

Стоимость цветов в этом году вырастет не только из-за приближающегося 8 Марта, но и из-за трудностей с поставками из-за границы. Об этом рассказал президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. По его словам, недостаток импортных цветов спровоцирует рост стоимости в среднем на 40%.В источнике
С чего всё началось

Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое

За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики.
Известиявчера в 16:01
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Цены на цветы не снизятся до конца марта

Известиявчера в 16:30

Цены на цветы достигли заоблачного уровня накануне 8 марта

РЕН ТВвчера в 10:17

Цены на цветы не будут снижаться до конца марта

Комсомольская правдавчера в 01:51

Цветы в России подорожали вдвое

Lenta.ruвчера в 00:44

Эксперты заявили о росте цен на цветы в России

RT на русскомвчера в 10:07

Вести в 20:00. Подорожают ли цветы: прогнозы на 8 марта

Вести.Ru2 марта в 13:34

Март приходит с цветами

Российская газета2 марта в 03:23
Интересное

Канада стала самой популярной страной для работы

Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее справляются с коронавирусом, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости16:17