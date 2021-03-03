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Lenta.ru
Lenta.ru

Цветы в России подорожали вдвое

За год в России цветы подорожали вдвое, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков. В преддверии 8 Марта стоимость может подняться еще на 25-30 процентов. Причинами роста цен стали пандемия коронавируса, увеличение стоимости перевозки и холодная зима.В источнике
С чего всё началось

Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое

За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики.
Известия16:01
Подробнее о событии

Цены на цветы не будут снижаться до конца марта

Комсомольская правда01:51

Цены на цветы не снизятся до конца марта

Известия16:30

В России за год цветы подорожали в два раза

Говорит Москва00:48

Цветы в России подорожали вдвое

Lenta.ru00:44

Цветы подорожали в России в два раза. К 8 Марта цены поднимутся еще выше

Телеканал 360°00:41

Высокие цены на цветы в России могут сохраниться до конца марта

ФАН01:46

Цены на цветы вырастут на 40%

Buybrand.ru1 марта в 02:35
Интересное

Российские средства РЭБ назвали неэффективными против турецких военных беспилотников

Генеральный директор турецкой компании Baykar заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не способны противостоять турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2.
Ferra28 февраля в 10:13

Эксперты составили портрет типичного пользователя бесконтактной оплаты

«Типичный портрет человека, который расплачивается бесконтактно с помощью карты или цифрового устройства, — мужчина в молодом возрасте, с высшим образованием, занимающий позицию руководителя или квалифицированного специалиста, житель столицы или другого крупного российского города», — говорится в сообщении центра.
РБК00:15

Банк «Дом.РФ» не справился с потоком желающих рефинансировать ипотеку

4 декабря банк «Дом.РФ» сообщил о временном снижении ставок по разным ипотечным программам, до 28 февраля ставка по рефинансированию взятой в другом банке ипотеки начиналась от 7,1%. По условиям акции потенциальный заемщик должен был до этого срока подать заявку на новый кредит, получить одобрение, собрать необходимые документы и заключить новый кредитный договор.
РБК00:00

МИД Китая прокомментировал новые санкции США и ЕС против России

Китай считает, что ситуация вокруг Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые антироссийские санкции США и ЕС.
RT на русском02:52

Записавший видео в поддержку Навального полицейский пытается восстановиться на службе

Бывший участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области Руслан Агибалов, уволенный из ведомства после ролика в поддержку оппозиционера Алексея Навального, пытается восстановиться в должности через суд.
Коммерсантъвчера в 09:04