Цветы в России подорожали вдвое
За год в России цветы подорожали вдвое, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков. В преддверии 8 Марта стоимость может подняться еще на 25-30 процентов. Причинами роста цен стали пандемия коронавируса, увеличение стоимости перевозки и холодная зима.В источнике
С чего всё началось
Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое
За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики.
Известия16:01
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