Игры
iXBT.comCyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим. Уточним, всем желающим в тех странах, где сервис доступен.
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Cyberpunk 2077 появится в сервисе GeForce Now с первых же дней релиза
Актуальные Новости20 февраля в 23:05
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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