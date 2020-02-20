Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим. Уточним, всем желающим в тех странах, где сервис доступен.

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

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