Единоборства

Sports.ruSports.ruParimatch: Хабиб не выйдет на бой с Порье без папахи

Букмекерская компания Parimatch открыла линию специальных ставок к главному бою UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Поставить на то, что Хабиб зайдет в октагон под песню «Мой Дагестан» можно за 1.10.
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