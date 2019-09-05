Единоборства
Sports.ruParimatch: Хабиб не выйдет на бой с Порье без папахи
Букмекерская компания Parimatch открыла линию специальных ставок к главному бою UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Поставить на то, что Хабиб зайдет в октагон под песню «Мой Дагестан» можно за 1.10.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Авто
В России начали продавать обновленный Lexus GX 460
Официальные дилерские центры открыли прием заказов на модернизированный внедорожник Lexus GX 460, который появится в автосалонах уже этой осенью.
CarsGuru.net 07:44
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Армия и оружие
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Напомним, что в минувшем году Мьянма и Россия заключили контракт на поставку шести истребителей Су-30.
Pravda.Ru 08:32
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Гаджеты
Huawei представила чипсет Kirin 990
Huawei представила чипсет Kirin 990, который станет основой для будущих флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro.
Ридус 10:37
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Армия и оружие
США отклонили предложение России о покупке новейших ракет
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
Армия и оружие
В США научились сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что новейшие системы перехвата российских гиперзвуковых ракет являются эффективными лишь теоретически, поскольку Вашингтон располагает лишь поверхностными данными о параметрах этих ракет.
Avia.pro 04 сентября в 21:05
Происшествия
В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого
По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.
REGNUM 06:31
Музыка
Скончался солист группы «Пламя» Юрий Петерсон
По словам вокалистки и художественного руководителя обновленного ВИА "Пламя" Юлии Ариничевой Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни.
Новые Известия вчера в 15:30
Армия и оружие
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Игры
Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops
Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Гаджеты
Xiaomi быстрее всех продала в Индии первые 100 млн смартфонов
Если точнее, 100 млн было продано в период с третьего квартала 2014 года по июль 2019 года, на что указывают данные IDC.
iXBT.com 10:08
Армия и оружие
В Анапе озвучили дату запуска производства микроспутников для военных
В Анапе готовятся запустить производство микроспутников в интересах военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ России.
Военное обозрение 09:30
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20